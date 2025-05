[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, spiagge di Siponto invase da Cymodocea e Posidonia: interrogazione De Luca

lAl termine della seduta di consiglio comunale del 23 maggio ho proposto una interrogazione urgente all’assessora Rita Valentino.



Ecco il testo:

Il sottoscritto Alfredo DE LUCA, capogruppo di Europa Verde con La Marca Sindaco, interroga l’assessora Rita Valentino sulle iniziative che l’amministrazione intende adottare per la gestione delle biomasse spiaggiate e la pulizia degli arenili.



PREMESSO CHE



È alle porte la stagione balneare ma gli utenti di Manfredonia che vogliono accedere alle spiagge libere di Siponto sono impossibilitati a farlo per la grande quantità di Cymodocea e Posidonia spiaggiata che impedisce l’accesso per oltre 40 metri dalla battigia con cumuli alti oltre un metro e quindi con quantitativi enormi da gestire (dalle due alle trecento tonnellate da avviare a smaltimento).

Per i balneari vige ancora l’incertezza delle misure previste per la rimozione delle biomasse spiaggiate nelle aree di propria pertinenza

CHIEDE

di conoscere