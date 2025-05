[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, sorteggio referendum, Delle Rose: “Stupita dall’ultimo comunicato di Forza Italia”

Caro Consigliere,

sorprende, ma non stupisce, leggere il Suo ultimo comunicato, in cui ancora una volta si preferisce travisare la realtà dei fatti per tentare un attacco politico, sacrificando verità e correttezza sull’altare della propaganda.

Scrivere che “per l’Amministrazione essere disoccupati è una fortuna” è un’affermazione tanto grave quanto falsa . Nessuno ha mai detto, né pensato, una cosa del genere. Anzi, è l’ennesima forzatura mediatica che nasce da una citazione strumentale e parziale della mia risposta ufficiale, volutamente tagliata per dare una narrazione distorta ai cittadini.

È stato chiarito che la piattaforma attualmente in uso non consente l’individuazione automatica dei disoccupati, poiché tali informazioni non sono registrate al momento dell’iscrizione all’albo. Per introdurre tale criterio sarebbe stato necessario predisporre un bando pubblico, con tempi tecnici non compatibili con le imminenti scadenze elettorali.

Per trasparenza verso tutti, è bene riportare l’intero testo della mia comunicazione, da cui si evince chiaramente la volontà dell’Amministrazione (MAGGIORANZA) di procedere con un sorteggio pubblico, aperto e trasparente, alla presenza della cittadinanza e della stampa.

Non si è dunque negata né la trasparenza né l’apertura, ma si è evitato di introdurre criteri soggettivi (come lo stato occupazionale ), che avrebbero generato divisioni, sospetti e potenziali favoritismi.

Ricordo alcuni passaggi fondamentali della mia nota:

“Ribadisco la volontà di questa amministrazione di procedere alla selezione degli scrutatori attraverso un sorteggio aperto, pubblico e trasparente […]. Oggi, considerare le condizioni personali, sociali od economiche al fine di creare priorità nella scelta degli stessi, rappresenterebbe il concreto rischio di creare critiche, divisioni e malcontenti […].”

Inoltre, selezionare in base a criteri socio-economici non verificabili comporterebbe il rischio di favorire persone che non sono realmente in difficoltà, vanificando così lo scopo stesso della misura.

A conferma dei principi di equità e trasparenza, abbiamo anche auspicato la parità di genere nella composizione degli scrutatori, segno concreto dell’attenzione verso inclusione e giustizia sociale .

Le operazioni di sorteggio si terranno venerdì 16 maggio 2025 alle ore 10:30 presso Palazzo della Sorgente, alla presenza della Commissione Elettorale, della cittadinanza e degli ORGANI DI STAMPA.

Davvero difficile, davanti a tutto questo, capire dove sia “la mancanza di trasparenza” o “l’assenza di sostegno ai più deboli” che Lei denuncia con tanto fervore.

La verità, Consigliere, è che proprio voi, che oggi invocate sorteggi e legalità, siete gli stessi che in passato avete difeso logiche di nomina politica, in cui gli scrutatori venivano scelti per appartenenza e non per equità.

Ora che si volta pagina e si adottano criteri oggettivi e imparziali, gridate allo scandalo.

Assessora Sara Delle Rose