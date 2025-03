[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Sofia è la vincitrice di Pop Gun

SOFIA è la vincitrice di POP GUN 2025!

La sua canzone “è solo una foto” è stata la piu votata dalle 3 giurie (Giuria Web, Giuria dei Giornalisti e delle radio e Giuria del Carnevale di Manfredonia)

Un grazie speciale a tutti i talenti che in questi mesi di sono messi in gioco. Grazie a tutti i professionisti che hanno prestato il loro tempo per far volare in alto le canzoni dei giovani in gara.

Il progetto – promosso da POP Officine Popolari, con la direzione artistica di DAM Accademia Musicale, e finanziato nell’ambito dell’Avviso regionale “Puglia Capitale Sociale 3.0” promosso dalla Regione Puglia.