Manfredonia: si finge Maresciallo per truffare un’anziana, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Manfredonia (FG) hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 21enne originario di Napoli, accusato di aver consumato una truffa aggravata ai danni di una 79enne residente a Mattinata.

L’anziana era stata contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi unMaresciallo dei Carabinieri, le aveva riferito che suo figlio era stato trattenuto in caserma per non aver proceduto – per indisponibilità economica – a saldare alcuni verbali e che sarebbe stato possibile rimetterlo in libertà solo dietro pagamento della cifra corrispondente alle sanzioni comminate.

La donna, sempre su richiesta del finto Maresciallo, aveva così racimolato soldi e gioielli da dare -in base alle indicazioni ricevute telefonicamente – a un emissario che si sarebbe recato da lei.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri presso l’abitazione si sarebbe presentato l’indagato, a cui la 79enne – che lo aveva invitato ad entrare in casa, credendolo un appartenente alle Forze di Polizia – avrebbe consegnato 3.000,00 euro in contanti e vari monili in oro.

Il 21enne, accompagnato dall’anziana presso un secondo appartamento -dove si erano recatiper prendere altro denaro -,si sarebbe dato alla fuga alla vista del figlio della donna, il quale ha segnalato con prontezza l’accaduto ai militari della Stazione di Mattinata.

Alcuni dettagli forniti, tra cui il modello di autovettura utilizzata dal ragazzo per allontanarsi, hanno consentito ai Carabinieri di predisporre le immediate ricerche del veicolo e di intercettarlo poco dopo a Manfredonia.

Nel corso diuna perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto tutto il denaro e l’orodi proprietà dell’anziana donnaindosso all’indagato, tradotto presso la Casa circondariale di Foggiacon l’accusa di truffa aggravata e collocato agli arresti domiciliari dopo il giudizio per direttissima.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non può essere considerato colpevole fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.