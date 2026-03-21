Manfredonia, settore giovanile: al Miramare arriva la Reggina
Manfredonia, settore giovanile: al Miramare arriva la Reggina
Nuovo turno di campionato per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio 1932. Turno di riposo per l’Under 15, mentre Under 19 e Under 17 saranno impegnate contro le attuali capolista dei rispettivi gironi.
Si parte domani, sabato 21 marzo, alle ore 15:30, con l’Under 19 che ospiterà la Reggina allo stadio “Miramare” per la 27ª giornata. Il Manfredonia, a quota 20 punti, cerca il riscatto dopo lo stop di Fasano. Di fronte i calabresi, primi in classifica con 56 punti, che tornano in campo dopo il turno di riposo.
Domenica 22 marzo, alle ore 09:30, sarà la volta dell’Under 17 impegnata nell’ultima giornata di campionato. I biancocelesti faranno visita al Barletta presso lo stadio “Manzi Chiapulin”. Il Manfredonia occupa la terza posizione con 13 punti, mentre il Barletta guida il girone a quota 27 punti, reduce dal successo esterno per 3-1 contro l’Unione Calcio Bisceglie.
Un fine settimana di grandi confronti per il vivaio sipontino.