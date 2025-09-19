[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, scoperto il murales per Giusy Potenza

Giusy Potenza è tornata a scuola a Manfredonia: “Bentornata Giusy Potenza” è scritto sul murales scoperto questa mattina al Roncalli, la scuola che frequentava la ragazzina uccisa a 14 anni dal cugino di secondo grado, condannato a 30 anni di galera.

Ideato dall’avvocata Innocenza Starace e realizzato dall’artista Raffaella Fariello, il murales è stato inaugurato alla presenza dei familiari della ragazza e di una parte dell’Amministrazione Comunale.

“Questo murales rappresenta la vittoria del bene sul male e sulla violenza – ha detto l’avvocata Starace – il volto di Giusy continua ad esserci per Manfredonia per sempre, perché il progetto dell’assassino di schiacciare con un masso il suo volto è fallito.

Quindi è una manifestazione della città di resistenza e lotta”. “Non siete soli ragazzi: ricordate che c’è sempre un faro nella vostra vita a cui chiedere aiuto”, è l’appello rivolto agli studenti dall’artista Raffaella Fariello.