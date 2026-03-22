Manfredonia sconfitto di misura a Fasano: proteste sulla seconda rete dei padroni di casa
Manfredonia sconfitto di misura a Fasano: proteste sulla seconda rete dei padroni di casa
Al Manfredonia non riesce l’impresa di fermare la corsa del Fasano al Curlo e subisce l’ennesima sconfitta in trasferta, pur uscendo a testa alta dal confronto con la terza della classe.
Il primo tempo è di marca fasanese, ma il gol arriva grazie ad un pasticcio difensivo dei sipontini che porta sul dischetto Corvino: il bomber di casa fallisce il penalty, ma sull’azione conseguente gonfia la rete per l’1-0 al 26′.
Nella ripresa Pezzella ridisegna la squadra, complice anche l’infortunio di Balba, ed i sipontini si rendono più pericolosi, ma soffrendo l’assenza del centravanti Urain.
Nel momento di maggiore pressione del Manfredonia, il Fasano trova una rete molto dubbia: fallo su Biagioni, Zini di Udine lascia correre e Barranco trova il 2-0. Nelle concitati fasi seguenti, viene espulso Pezzella.
Il Manfredonia trova il gol della bandiera al 93′ con Giacobbe, bravo a ribadire in rete una respinta su una prima conclusione di Sanaj.
La gara termina 2-1.