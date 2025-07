[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Schiavone: “Quella di Forza Italia è una fake news”

“Se non puoi convincerli, allora confondili.” Questa è una vecchia strategia politica, utilizzata da chi non riesce a persuadere gli elettori della bonta della propria proposta politica e decide invece di creare confusione.

Questo e esattamente cio che e accaduto questa mattina, quando su Facebook e circolata una notizia “deviata” riguardo alla rinuncia da parte dell’amministrazione comunale di un finanziamento per la scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta”. Lo scopo di questa disinformazione e semplicemente quello di offuscare una notizia positiva, con la quale il comune ieri sera informava i cittadini della possibilita futura di riqualificare alcune palestre scolastiche della citta.

La Verita Documentata

Torniamo ai fatti, documenti alla mano:

Con nota numero 22690 del 29/6/2018, il Comune di Manfredonia ha partecipato all’avviso pubblico regionale candidando a un finanziamento la scuola “Madre Teresa di Calcutta” nell’ambito del “Piano Triennale Edilizia Scolastica 2018-2020”.

La Regione Puglia, con propria nota del 24/02/2020 (protocollata un anno dopo al Comune di Manfredonia l’08/01/2021, forse a causa del Covid), comunicava al nostro Comune l’ammissione al finanziamento, previa acquisizione di documentazione propedeutica e in particolare della verifica di vulnerabilita sismica, considerata come requisito per la concessione del finanziamento.

Il Comune di Manfredonia, con nota numero 1114 dell’11/01/2021, preso atto della carenza di fondi comunali necessari per coprire le spese della redazione dello studio di vulnerabilita (elemento essenziale per proseguire con il finanziamento), ha chiesto alla Regione Puglia se le predette somme potessero rientrare nell’importo totale del finanziamento, considerando che a tale data bisognava ancora redigere il progetto definitivo ed esecutivo per quell’intervento.

Dal cronoprogramma dei lavori si evinceva chiaramente che le opere avrebbero dovuto iniziare nel 2021 e concludersi entro l’anno 2023 per poi essere rendicontate nel 2024.

Bene! La notizia VERA e che NULLA e stato fatto in quel periodo, non certo per mancanza di volonta di chi amministrava, ma semplicemente perche il Comune di Manfredonia, essendo in piano di riequilibrio finanziario pluriennale, non ha potuto sostenere la spesa per la redazione dello studio di vulnerabilita sismica, non prevista dal bando di finanziamento.

La Regione Puglia, con nota del 12/02/2025, chiedeva comunicazioni urgenti al Comune di Manfredonia per la rendicontazione del progetto relativo all’istituto Maria Teresa di Calcutta, da presentare entro il 14/04/2025. Siccome i lavori non sono mai stati realizzati e quindi non rendicontabili, la Regione Puglia stava (giustamente) procedendo alla revoca del finanziamento.

Una Scelta Responsabile per il Futuro

Chi si candida ad amministrare la cosa pubblica sa bene che la revoca di un finanziamento da parte di un ente diventa spesso causa di esclusione di candidature a finanziamenti futuri. Per Manfredonia sarebbe stata una doppia beffa.

Quindi, per scongiurare il pericolo imminente della revoca del finanziamento da parte della Regione Puglia (giustificato dal fatto che i lavori per quella scuola non sono mai iniziati dal 2021 al 2023 a causa della mancanza dello studio di vulnerabilita), la nostra amministrazione comunale, con nota protocollata 10857 del 28/02/2025, e stata costretta a comunicare alla Regione Puglia la rinuncia al finanziamento. Una scelta responsabile che tutela e salvaguarda di fatto la possibilita futura dell’ente di potersi candidare a nuove forme di finanziamento senza rischiare nulla.

Spero di aver fatto luce sui fatti accaduti, perche credo che raccontare versioni distorte della realta dei fatti non sia un segnale di correttezza verso i cittadini, che meritano di conoscere la verita!

Lo ha scritto Francesco Schiavone