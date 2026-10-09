Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Schiavone: “Al lavoro per la pulizia delle caditoie a Siponto”

In questi giorni siamo al lavoro anche a Siponto, per la pulizia profonda delle caditoie e delle canalette di raccolta delle acque, stiamo utilizzando mezzi specializzati, aspiratori e attrezzature idonee per liberare le caditoie da terra, foglie, detriti e radici.

Un lavoro forse meno visibile di una grande opera, ma per me altrettanto importante. Il clima è cambiato e gli eventi meteorologici sono sempre più violenti e improvvisi. Gli allagamenti che stanno colpendo, in queste ore, diverse zone d Italia ci dimostrano quanto sia fondamentale non aspettare l emergenza, ma prevenirla.

Continuo a credere che la manutenzione sia una delle forme più concrete di attenzione verso una città e a Manfredonia purtroppo questa forma è mancata per troppo tempo.

Un ringraziamento particolare va a tutto il personale del V Settore – Lavori Pubblici, uomini e donne che in questi giorni stanno lavorando con ritmi serrati su tantissimi fronti: dalla manutenzione della città alla programmazione e partecipazione ai nuovi finanziamenti, fino alla realizzazione delle grandi opere pubbliche che stanno procedendo senza sosta. E grazie a tutti i miei compagni di viaggio dell’Amministrazione La Marca, per la capacità di visione, la maturità politica e il senso di responsabilità che stanno consentendo a questa amministrazione di lavorare con stabilità e con un obiettivo preciso: rimettere Manfredonia nelle condizioni di guardare avanti.

Lo ha scritto su Facebook Francesco Schiavone