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Manfredonia, 17.000 euro per l’evento “Musica e Territorio” in programma domani e dopodomani

La Giunta Comunale su proposta dell’Assessore Francesco Schiavone, considerando che è pervenuta agli atti dell’Ente una proposta progettuale presentata dalla società di produzione artistica ed organizzativa South Side Music srl ICC e che la suddetta proposta prevede la realizzazione di due appuntamenti musicali di altissimo profilo nelle date del 10 e 11 ottobre 2026, uniti sotto il format “MUSICA E TERRITORIO”, ha destinato 17.000 euro per tale evento in programma domani e dopodomani.

L’evento si svilupperà nello specifico:

o 10 ottobre 2026: esibizione di The Soul Sisters, un raffinato combo Soul, Funky & Blues

composto da straordinarie vocalist internazionali (Suzanne Wognin, Renee Agaya e Maggy

Lemoine) accompagnate al piano da Elvis Megnè, interpreti dei grandi classici della

musica afroamericana e capaci di richiamare un pubblico vasto ed eterogeneo;



o 11 ottobre 2026: esibizione de La Terza Classe, band di caratura internazionale già

protagonista di lunghi tour in Europa e negli Stati Uniti, capace di fondere la tradizione

musicale del folk e del bluegrass americano in un paesaggio sonoro evocativo e di grande

impatto dal vivo.

L’evento si svolgerà in Piazza Mercato.