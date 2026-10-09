Sport Manfredonia
Manfredonia Calcio, rescissione per Babaj e Cantisani
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Manfredonia Calcio, rescissione per Babaj e Cantisani
Il Manfredonia Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del rapporto con i calciatori Daniel Babaj e Raffaele Cantisani.
La società li ringrazia per la professionalità e l’impegno dimostrati durante la loro esperienza in maglia biancoceleste ed augura ad entrambi le migliori fortune per il prosieguo delle loro carriere sportive.