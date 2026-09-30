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Manfredonia. Scavi Siponto: rinvenuti resti di 7-8 bambini di età inferiore ad un anno

Dopo il rinvenimento della sepoltura della donna che abbraccia un bambino, che ha richiamato l’attenzione a livello internazionale, Siponto continua a riservare sorprese nell’indagine dei cimiteri medievali.

In una piccola sepoltura realizzata nel cimitero accanto alla chiesa costruita in età medievale al di sopra dei muri e dei ruderi dell’anfiteatro romano, sono stati rinvenuti i resti di ben 7-8 bambini, sicuramente di età inferiore a un anno, in alcuni casi di pochi mesi.

Le analisi antropologiche in corso e le successive indagini del DNA e la datazione C14 potranno offrire informazioni preziose. Alta era infatti la mortalità infantile, come dimostra questa e molte altre sepolture presenti nel cimitero, nell’ultima fase di vita di Siponto, prima del trasferimento della popolazione in quella che poi diventa Manfredonia.

E’ questo un altro caso che consente di studiare le persone (e non solo le cose, i muri, le ceramiche, gli oggetti) che vivevano, lavoravano, mangiavano, giocavano, morivano a Siponto. Un altro caso per manifestare rispetto umano, oltre che rigore scientifico, per tali resti scheletrici, ancor più doveroso nel caso di un gruppo di neonati che non ha potuto proseguire la propria esperienza di vita, circa sette secoli fa, nell’area ora indagata dagli archeologi.