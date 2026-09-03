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Manfredonia rivive la sua storia: ANFFAS rievoca l’invasione turca

Manfredonia si prepara a fare un salto indietro nel tempo per rivivere uno dei momenti più drammatici e significativi della propria storia. ANFFAS sarà protagonista nella 73° edizione del carnevale di Manfredonia di una suggestiva rievocazione storica dedicata all’invasione turca di Manfredonia, riportando in scena atmosfere, personaggi e avvenimenti che segnarono profondamente la città.



Il gruppo diventerà così il teatro di un racconto fatto di tensione, coraggio e resistenza, nel quale la storia tornerà a vivere attraverso costumi d’epoca.



Rievocare la storia significa mantenerne viva la memoria – sottolinea ANFFAS –. Vogliamo raccontare un episodio importante della nostra città, restituendogli emozioni e suggestioni e permettendo soprattutto alle nuove generazioni di conoscere ciò che è accaduto a Manfredonia.