[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, rivista al rialzo l’imposta di soggiorno. “Più risorse per programmazione, servizi e eventi”

Manfredonia è una città con un potenziale straordinario ma per attrarre ancora più turisti e garantire loro un’accoglienza all’altezza delle aspettative, è necessario investire.

Ecco perché l’Amministrazione Comunale ha deciso di adeguare l’imposta di soggiorno, una misura che ci permetterà di rafforzare la promozione turistica, migliorare i servizi e potenziare gli eventi culturali che animano Manfredonia durante tutto l’anno.

Dal 2025, l’imposta di soggiorno sarà aumentata per una cifra contenuta ma strategica per il nostro futuro turistico. Con questo incremento, la tariffa per gli alberghi 4 stelle passerà da €2,00 a €2,50, i B&B da €1,50 a €2,00, e tutte le altre categorie seguiranno lo stesso adeguamento.

DAI TURISTI, PER I TURISTI: DOVE ANDRANNO LE RISORSE?

Manfredonia vuole offrire ai visitatori un’esperienza sempre più coinvolgente e di qualità. Le risorse aggiuntive serviranno a finanziare cinque grandi interventi:

PIU’ PROMOZIONE TURISTICA

Investiremo su campagne di comunicazione, marketing territoriale e promozione digitale, per far conoscere Manfredonia in Italia e all’estero. Vogliamo raccontare la nostra città, far scoprire i suoi luoghi nascosti e attrarre nuovi flussi turistici.

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA’

info-point, segnaletica turistica migliorata per le attrazioni principali e una maggiore cura degli spazi pubblici. L’obiettivo è rendere Manfredonia più accogliente e accessibile per tutti.

EVENTI CULTURALI

Manfredonia è una città viva, e vogliamo renderla ancora più dinamica. Le nuove risorse ci permetteranno di potenziare gli eventi già esistenti e di attrarne di nuovi, creando occasioni di richiamo per visitatori e opportunità per le imprese locali.

DECORO URBANO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Riqualificare aree turistiche, rendere più fruibili i nostri beni culturali e ambientali, migliorare il lungomare e gli spazi pubblici. Un turista che arriva in una città curata e accogliente è un turista che torna e che parla bene di noi.

CONTRASTO ALL’ABUSIVISMO RICETTIVO

Con un turismo in crescita, è fondamentale garantire equità e trasparenza. Per questo, abbiamo avviato una collaborazione con la Guardia di Finanza e la Polizia Locale per intensificare i controlli sulle strutture ricettive irregolari. Abbiamo anche aggiornato il software di gestione StayTour per incrociare i dati delle piattaforme di prenotazione con quelli ufficiali, individuando le situazioni non conformi.

UN INVESTIMENTO PER TUTTI

“So che quando si parla di imposte la prima reazione è spesso negativa – afferma l’Assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile – ma voglio essere chiaro: questo non è un aumento fine a se stesso. È un investimento. Un investimento su Manfredonia, sul turismo, sulle nostre imprese e sulla qualità della vita della nostra città. Il turismo è una risorsa preziosa, e se vogliamo competere con le altre destinazioni, dobbiamo offrire di più. Più eventi, più servizi, più promozione. Con queste nuove risorse possiamo farlo. E sono certo che i turisti che scelgono Manfredonia, vedranno e apprezzeranno questi miglioramenti”.

L’Amministrazione La Marca è al lavoro per garantire che ogni euro incassato sia reinvestito nel turismo e nella crescita della città. Invitiamo tutti gli operatori del settore a collaborare per far crescere insieme il nostro territorio e renderlo sempre più attrattivo