Manfredonia, rifacimento del manto stradale a Siponto dopo gli interventi di AQP
Manfredonia, rifacimento del manto stradale a Siponto dopo gli interventi di AQP
Siamo ormai alle battute finali dei lavori di rifacimento del manto stradale in località Siponto, in particolare sul Lungomare del Sole e Via Stella Maris.
Questi tratti di strada, nel corso del tempo, sono stati interessati da importanti interventi di potenziamento della rete elettrica e soprattutto di sostituzione della condotta premente dell’impianto di sollevamento fognario “Nettuno – Viale dei Pini”, a cura di Acquedotto Pugliese.
Si tratta di lavori attesi da anni, fondamentali e propedeutici ai collegamenti della condotta centrale (N600 – Fogna porto) situata su Via Di Vittorio.
Un intervento strategico che consentira di migliorare la gestione e il controllo dell’intero sistema di fogna nera della zona, sempre sotto la competenza di AQP.
In assenza di imprevisti, già dalla prossima settimana prenderanno il via anche i lavori di ripristino del manto stradale di Via Di Vittorio (altezza Ipogei Capparelli), deteriorato a causa dei numerosi interventi precedenti eseguiti sulla rete fognaria.
Un passo alla volta, continuiamo a lavorare per una Manfredonia più efficiente, curata e accogliente, con la consapevolezza che c’è tanto lavoro ancora da fare.
Lo comunica l’assessore Schiavone.