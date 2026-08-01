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Manfredonia Ricordi: Zizio “U furnèr”, una vita tra pane e cinema

Matteo Ognissanti conosciuto da tutti come “Zizio” è stato un esempio di dedizione e instancabile laboriosità. Di giorno lavorava nell’antico forno a legna di famiglia, il celebre Forno Ognissanti, di sera, invece, svestiva i panni di fornaio per indossare quelli di maschera presso il Cinema Pesante o all’Arena Giardino durante la stagione estiva. Un uomo d’altri tempi che ha portato avanti entrambi i mestieri con passione fino a tarda età, restando impresso nella memoria della comunità.

Foto d’epoca, trasformata a colori.