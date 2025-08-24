Politica Manfredonia

Manfredonia, riaperte le fontane di Piazza Papa Giovanni XXIII: l’amministrazione ringrazia la cittadinanza attiva

Comunicato Stampa24 Agosto 2025
L’Amministrazione comunale è lieta di annunciare la riapertura delle fontane di Piazza Papa Giovanni XXIII, riportate al loro originario splendore grazie ad un ripristino tecnico e ad una nuova illuminazione artistica che, non solo esalta la bellezza delle fontane stesse, ma valorizza anche l’intero prospetto della nostra amata Cattedrale, che le sovrasta con la sua maestosità.

🔹Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione della squadra manutenzione del Comune di Manfredonia e soprattutto grazie all’impegno di quella cittadinanza attiva che, con senso di appartenenza e amore per la città, si è adoperata concretamente per questo traguardo.

📅 Il 28 agosto, sul palco centrale della piazza, l’Amministrazione avrà modo di ringraziare coloro che hanno reso possibile questo importante risultato e che si prendono cura di questa bellezza, con l’auspicio che tale gesto diventi un esempio virtuoso e un invito ad un effetto emulazione che coinvolga tutta la nostra comunità.

Manfredonia merita bellezza, cura e partecipazione – dichiara il sindaco Domenico La Marca – insieme, possiamo restituire alla città il decoro e l’orgoglio che merita.

