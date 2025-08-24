[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, riaperte le fontane di Piazza Papa Giovanni XXIII: l’amministrazione ringrazia la cittadinanza attiva

L’Amministrazione comunale è lieta di annunciare la riapertura delle fontane di Piazza Papa Giovanni XXIII, riportate al loro originario splendore grazie ad un ripristino tecnico e ad una nuova illuminazione artistica che, non solo esalta la bellezza delle fontane stesse, ma valorizza anche l’intero prospetto della nostra amata Cattedrale, che le sovrasta con la sua maestosità.

Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione della squadra manutenzione del Comune di Manfredonia e soprattutto grazie all’impegno di quella cittadinanza attiva che, con senso di appartenenza e amore per la città, si è adoperata concretamente per questo traguardo.

Il 28 agosto, sul palco centrale della piazza, l’Amministrazione avrà modo di ringraziare coloro che hanno reso possibile questo importante risultato e che si prendono cura di questa bellezza, con l’auspicio che tale gesto diventi un esempio virtuoso e un invito ad un effetto emulazione che coinvolga tutta la nostra comunità.

Manfredonia merita bellezza, cura e partecipazione – dichiara il sindaco Domenico La Marca – insieme, possiamo restituire alla città il decoro e l’orgoglio che merita.