Manfredonia

Manfredonia, Referendum 2026. Rilascio tessere elettorali

Redazione17 Marzo 2026
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Manfredonia, Referendum 2026. Rilascio tessere elettorali

Si informa che, al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali o dei duplicati, l’ufficio elettorale rimarrà aperto nei seguenti giorni:
 

venerdì 20 marzo 2026dalle ore 09:00 alle ore 18:00
sabato 21 marzo 2026dalle ore 09:00 alle ore 18:00
domenica 22 marzo 2026dalle ore 07:00 alle ore 23:00
lunedì 23 marzo 2026dalle ore 07:00 alle ore 15:00

Si invitano gli elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera.

Redazione17 Marzo 2026
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