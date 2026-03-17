Manfredonia
Manfredonia, Referendum 2026. Rilascio tessere elettorali
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia, Referendum 2026. Rilascio tessere elettorali
Si informa che, al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali o dei duplicati, l’ufficio elettorale rimarrà aperto nei seguenti giorni:
|venerdì 20 marzo 2026
|dalle ore 09:00 alle ore 18:00
|sabato 21 marzo 2026
|dalle ore 09:00 alle ore 18:00
|domenica 22 marzo 2026
|dalle ore 07:00 alle ore 23:00
|lunedì 23 marzo 2026
|dalle ore 07:00 alle ore 15:00
Si invitano gli elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera.