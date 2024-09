Manfredonia protagonista del Primo Congresso Diabetologico Re Manfredi: una sinergia tra i migliori esperti della diabetologia italiana

Manfredonia si prepara ad ospitare un evento di portata nazionale che segna un momento storico per la sanità in Capitanata: il Primo Congresso Diabetologico Re Manfredi, che si terrà il 4 e 5 ottobre 2024 presso il RegioHotel Manfredi. Per la prima volta, l’evento vedrà la collaborazione di importanti realtà mediche del territorio: la ASL Foggia, l’Università degli Studi di Foggia, il Policlinico Riuniti di Foggia e la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, istituzioni di riferimento per la ricerca e la cura in ambito diabetologico e medico.

Particolare merito va riconosciuto al Dr. Michele Caputo, Responsabile Scientifico e ideatore del congresso, la cui visione ha dato vita ad un progetto ambizioso, capace di attirare a Manfredonia alcuni dei più grandi esperti della diabetologia e della cardiologia a livello nazionale. In onore della città, il congresso è stato dedicato a Re Manfredi, simbolo storico di Manfredonia, rafforzando ulteriormente il legame con il territorio.

A guidare questa prestigiosa manifestazione saranno due figure di spicco della diabetologia italiana: il Dr. Salvatore De Cosmo, Direttore del Dipartimento di Medicina Interna e Diabetologia presso la Casa Sollievo della Sofferenza e punto di riferimento nell’ambito delle malattie metaboliche, e la Prof.ssa Olga Lamacchia, autorevole docente presso l’Università degli Studi di Foggia, esperta di farmacologia diabetologica e terapie innovative. Il loro contributo sarà cruciale per offrire un programma di altissimo livello scientifico, che permetterà un confronto su temi innovativi e sulle sfide future della gestione del diabete.

Nel corso delle due giornate del congresso, si alterneranno sessioni di aggiornamento scientifico e discussioni su temi chiave, come le nuove frontiere terapeutiche per il diabete, le tecnologie emergenti e le complesse interazioni tra la patologia diabetica e le malattie cardiovascolari e renali. I partecipanti avranno l’occasione di apprendere dalle voci più autorevoli del settore l’innovazione e la ricerca in ambito diabetologico.

In questo contesto, il Dr. Michele Caputo ha sottolineato un aspetto cruciale: “Il nostro obiettivo è quello di favorire lo scambio di conoscenze, l’aggiornamento scientifico, la dialettica tra le parti nel contesto di una delle regioni con la più elevata incidenza e prevalenza della malattia diabetica negli ultimi 10 anni. Sono orgoglioso di vedere Manfredonia diventare il centro di questo importante dibattito scientifico e l’auspicio è che in futuro possa ospitare altri appuntamenti di tale rilevanza.”

L’importanza del congresso è testimoniata anche dal riconoscimento della Società Italiana di Diabetologia, che ha offerto il proprio patrocinio, e dall’assegnazione di crediti ECM per i partecipanti, un’opportunità che contribuirà all’aggiornamento e alla formazione continua di medici e professionisti della salute.

L’iscrizione all’evento è gratuita e può essere effettuata online sul sito: www.atenaeventi.com.

Grazie a questo congresso e all’impegno dei presidenti De Cosmo e Lamacchia, insieme alla lungimirante visione del Dottor Caputo, il Golfo di Manfredonia si prepara a diventare un punto di riferimento centrale nella riflessione medica a livello nazionale.