Manfredonia, prorogata l’operatività dell’isola ecologica in Via Tratturo del Carmine

Manfredonia, prorogata l’operatività dell’isola ecologica in Via Tratturo del Carmine

Si rende noto alla cittadinanza che si è provveduto a prorogare il periodo di operatività dell’isola ecologica mobile situata in Via Tratturo del Carmine, nei pressi dell’ex sede del CCR( Centro Comunale di Raccolta) sino al 12 ottobre, per offrire un servizio temporaneo che possa essere da supporto ai cittadini.

L’Amministrazione, di concerto con Ase, ricorda che l’isola ecologica mobile rispetterà lo stesso orario dal lunedì al sabato, dalle ore 07:00 alle 12:00, a far data dal 30 settembre sono al 12 ottobre. Si rammenta alla cittadinanza che presso la suindicata isola ecologica sarà possibile conferire frazioni di rifiuto di ORGANICO, INDIFFERENZIATO, IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI, CARTA e IMBALLAGGI IN VETRO.

A prescindere dalla struttura temporanea di supporto transitoria dell’isola ecologica mobile, tempo, si ricorda che si potranno portare i rifiuti, anche quelli non conferibili presso l’unità mobile provvisoria, presso il Centro Comunale di Raccolta situato in Via Sottotenente Troiano con orario continuato dalle ore 07:00 alle ore 19:00, inclusi i giorni festivi.

Si rende noto, inoltre, che presso la località di Siponto e precisamente nei pressi della stazione, verrà ubicato un cassone per il conferimento di sfalci di erbe e ramaglie ogni Lunedi, Mercoledi e Sabato dalle ore 07:00 alle ore 12:00.

L’Amministrazione comunale ringrazia l’intera cittadinanza per la collaborazione e coglie l’occasione per rimarcare l’importanza del corretto utilizzo delle isole ecologiche che servirà e sarà indispensabile per garantire un servizio efficiente e sostenibile.

L’assessora alla Sostenibilità, Qualità della vita e Comunità energetiche – Mariarita Valentino