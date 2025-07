[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, proroga termine contributi per studenti con disabilità

Si avvisano i soggetti interessati (genitori di alunni con disabilità) che, in considerazione del limitato numero di domande pervenute entro il termine del 10 luglio 2025, la scadenza per la presentazione delle istanze relative all’ottenimento di contributi economici per il trasporto scolastico è prorogata al 31 ottobre 2025.

Il contributo è destinato alle famiglie di studenti con disabilità certificata, iscritti e frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado nel Comune di Manfredonia, che non usufruiscono del servizio comunale di trasporto disabili né sono titolari di abbonamento gratuito TPL.

L’avviso pubblico, pubblicato in data 14 maggio 2025, e il modulo per la domanda sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali in via San Lorenzo n. 47 o scaricabili dal sito istituzionale al seguente link:

Avviso e modulo di domanda: https://www.comune.manfredonia.fg.it/…/pagsistema.html

Per informazioni o chiarimenti, è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali o consultare la sezione dedicata a Notizie e Avvisi sul sito del Comune.

Maria Teresa Valente