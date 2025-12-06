Manfredonia, Presepe Vivente nel Fossato del Castello
Si accendono le luci del nostro nuovo viaggio!
Siamo felici di annunciare il nostro evento: il 27 e 28 dicembre il Fossato del Castello si trasforma in un luogo di magia, tradizione e meraviglia con “Incanti sotto le Stelle”
Un’esperienza che unisce la città:
Presepe Vivente
Sapori tipici della tradizione
Musica dal vivo
Attività laboratoriali per grandi e piccoli
Due serate pensate per ritrovarci, emozionarci e vivere insieme la bellezza del nostro territorio.
Fossato del Castello
27–28 dicembre
Ingresso gratuito
Un ringraziamento speciale ai nostri main sponsor, @maioranohotel e @disitainfissi , per il loro sostegno e la loro fiducia nel progetto.
Preparati a scoprirne delle belle… questo è solo l’inizio!