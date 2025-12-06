[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Presepe Vivente nel Fossato del Castello

Si accendono le luci del nostro nuovo viaggio!

Siamo felici di annunciare il nostro evento: il 27 e 28 dicembre il Fossato del Castello si trasforma in un luogo di magia, tradizione e meraviglia con “Incanti sotto le Stelle”

Un’esperienza che unisce la città:

Presepe Vivente

Sapori tipici della tradizione

Musica dal vivo

Attività laboratoriali per grandi e piccoli

Due serate pensate per ritrovarci, emozionarci e vivere insieme la bellezza del nostro territorio.

Fossato del Castello

27–28 dicembre

Ingresso gratuito

Un ringraziamento speciale ai nostri main sponsor, @maioranohotel e @disitainfissi , per il loro sostegno e la loro fiducia nel progetto.

Preparati a scoprirne delle belle… questo è solo l’inizio!