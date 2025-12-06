Eventi Manfredonia

Manfredonia, Presepe Vivente nel Fossato del Castello

Redazione6 Dicembre 2025
 Si accendono le luci del nostro nuovo viaggio!
Siamo felici di annunciare il nostro evento: il 27 e 28 dicembre il Fossato del Castello si trasforma in un luogo di magia, tradizione e meraviglia con “Incanti sotto le Stelle” 

Un’esperienza che unisce la città:

 Presepe Vivente

 Sapori tipici della tradizione

 Musica dal vivo

 Attività laboratoriali per grandi e piccoli

Due serate pensate per ritrovarci, emozionarci e vivere insieme la bellezza del nostro territorio.

 Fossato del Castello

 27–28 dicembre

 Ingresso gratuito

Un ringraziamento speciale ai nostri main sponsor, @maioranohotel e @disitainfissi , per il loro sostegno e la loro fiducia nel progetto. 

Preparati a scoprirne delle belle… questo è solo l’inizio! 

