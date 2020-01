C’è anche Mimmo Di Corato, ex allenatore dell’UC. Bisceglie e del Cerignola, in corsa per la panchina del Manfredonia Calcio.

Il tecnico di Orta Nova è stato visto a Manfredonia, ma ci sarebbero problemi per il tesseramento in quanto risulta legato alla società biscegliese sino al 30 giugno.