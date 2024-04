Manfredonia, PD e M5S verso la scelta di Matteo Gentile come candidato sindaco. E’ questa la voce che circola tra esponenti dei due partiti che da settimane sono a lavoro per la scelta di un nome comune che possa impersonare i valori reciproci che i due gruppi politici si sono dati.

Matteo Gentile è un imprenditore che da anni con la sua impresa SMART LAB si occupa di innovazione, propulsione di nuove start up, formazione e comunicazione.

Nelle scorse settimane il gruppo formato da PD e M5S ha vagliato anche altre possibilità, tra le quali la Prof.ssa Attanasio, e Gianluca Totaro, tutti nomi spendibili. Con molta probabilità in questi giorni si deciderà ufficialmente su uno dei nomi suddetti, anche se sembrerebbe che il nome di Matteo Gentile sia quello più vicino alla conferma.

Nel frattempo gli altri schieramenti hanno già da tempo ufficializzato i loro candidati. Ugo Galli per il gruppo Manfredonia 2024, sul quale potrebbero convogliare anche Forza Italia e Fratelli D’Italia. Domenico La Marca per l’altro schieramento di sinistra composto da Molo 21, Progetto Popolare, Con e Manfredonia Civica. Ed ancora Antonio Tasso per Agiamo, Sipontum, Noi siamo Manfredonia e Antonio Tasso Sindaco ed infine Vincenzo di Staso per Lega, UDC e Strada Facendo.