Manfredonia, partiti i lavori di pulizia straordinaria della pavimentazione del centro

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che da questa notte sono iniziati i lavori di pulizia straordinaria della pavimentazione del centro storico di Manfredonia.

Un intervento necessario e atteso, che proseguirà nelle prossime settimane anche in altre zone della città, con l’obiettivo di garantire maggiore igiene, decoro urbano e sicurezza dei percorsi pedonali.

I lavori, programma anche per i prossimi mesi, riguardano interventi approfonditi di *lavaggio, sanificazione e manutenzione della pavimentazione*, soprattutto nelle aree ad alta frequentazione.

L’assessora all’Ambiente, Rita Valentino e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Schiavone dichiarano:

“Stiamo mettendo in campo ogni sforzo possibile per garantire una città pulita, decorosa e accogliente per i residenti e i tanti turisti che scelgono Manfredonia come meta delle loro vacanze. Il decoro urbano è una priorità che riguarda tutti, cittadini e istituzioni”.

Una città più pulita è una città più vivibile per tutti. Grazie per la collaborazione e la comprensione per eventuali piccoli disagi durante i lavori.