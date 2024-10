Manfredonia, parla Scuotto: “Mi aspetto una reazione”

Ai microfoni del club si presenta Livio Scuotto: “Il campionato è ancora lungo, sono sicuro che ne usciremo” dice il ds dei sipontini “Noi ci crediamo e raggiungeremo l’obiettivo”.

“Tutte le partite sono difficili nel girone H, dobbiamo essere cattivi ed aggressivi. A noi servono i punti, mi aspetto una grandissima prestazione. Lo dobbiamo fare per la gente, per la società e per noi stessi”.

“Vogliamo cambiare rotta, mi aspetto una reazione. Anche per la piazza, che merita rispetto. Chiedo ai tifosi di non mollare, insieme a noi” sottolinea Scuotto.

Sulle contestazioni di tifosi: “Ci sta, i tifosi fanno chilometri per noi. Giusto che vogliano risultati”.