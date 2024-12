Manfredonia, parla il padre dell’assessora Valente: “Le famose progressioni verticali grazie all’amministrazione Rotice”

LE “FAMOSE” PROGRESSIONI VERTICALI

Un sincero ringraziamento al gruppo Strada Facendo per l’attenzione che ha voluto riservarmi.



Grazie per aver riportato alla ribalta un tema che dovrebbe essere motivo di orgoglio per chi, come loro, ha avuto il merito di programmare queste progressioni verticali durante la propria amministrazione.

La verità, infatti, è molto semplice: le progressioni verticali, comprese quelle approvate con la Delibera di Giunta Comunale n.112 del 4 luglio 2023, sono state decise proprio dall’amministrazione Rotice. Io stesso, come altri dipendenti, ho partecipato a una regolare selezione per titoli, prevista dalla normativa e dal piano di fabbisogno del personale. Vorrei sottolineare che, all’epoca, mia figlia Maria Teresa Valente era una consigliera di opposizione.

Trovo paradossale che oggi chi ha avviato questo processo cerchi di utilizzarlo per gettare ombre sulla mia famiglia. Mi chiedo: dove finisce l’onestà intellettuale e inizia la malafede? L’insinuazione che il mio passaggio di categoria sia legato al ruolo di mia figlia è offensiva non solo per me, ma anche per tutti quei dipendenti che hanno raggiunto un risultato dopo anni di lavoro e sacrificio.

Vorrei ricordare a chi oggi alza inutili polveroni che, se io e molti colleghi abbiamo finalmente ottenuto un riconoscimento atteso per oltre 25 anni, il merito va proprio all’amministrazione Rotice.



Per questo motivo, se qualcuno deve delle risposte ai cittadini, non sono certo io o mia figlia, ma proprio chi ha preso quelle decisioni all’epoca.

La politica, però, dovrebbe essere uno strumento per costruire, non per distruggere con insinuazioni e bugie. Chi sta diffondendo queste falsità dovrebbe piuttosto riflettere sul proprio modo di fare politica, che sembra basarsi esclusivamente su calunnie e polemiche sterili. Se il loro obiettivo è distrarre i cittadini dai veri problemi della città, devo dire che stanno facendo un ottimo lavoro.



Tuttavia, per il bene di Manfredonia, sarebbe meglio che si dedicassero ad attività più utili e costruttive. Spero che il futuro porti un dibattito politico più serio e rispettoso, perché Manfredonia merita ben altro.

Gabriele Pio Valente