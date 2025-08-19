[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Parco Giochi abbandonato e degradato



Gentile Domenico La Marca – Sindaco del Comune di Manfredonia,

Mi rivolgo a Lei per segnalare la grave situazione del parco giochi nella zona del cimitero di Manfredonia. Purtroppo, questo spazio pubblico versa in condizioni di completo abbandono e degrado, rendendolo inagibile e pericoloso per i bambini e le famiglie che lo frequentano.

I problemi principali che ho riscontrato dalla video denuncia sono:

#Giochi rotti e pericolosi: le attrezzature giochi sono rotte e rappresentano un pericolo per la sicurezza dei bambini.

#Rifiuti e sporco: il parco è pieno di rifiuti e non viene pulito regolarmente.

#Panchine rotte e pericolose: le panchine sono rotte e possono causare lesioni.

#Altalene rubate e dondolo rotto: alcune attrezzature sono state rubate o sono rotte.

#Verde prato inesistente: il prato è secco e non curato.

#Presenza di cacca di cani ovunque: la mancanza di controllo sugli animali domestici sta creando problemi di igiene e salute pubblica.

#Pessimo odore: la situazione generale crea un ambiente insalubre e poco invitante.

La prego di intervenire tempestivamente per risolvere questi problemi e rendere il parco giochi un luogo sicuro e accogliente per tutti. Sarebbe utile effettuare:

#Manutenzione delle attrezzature giochi: riparare o sostituire le attrezzature rotte o danneggiate.

#Pulizia regolare: garantire la pulizia quotidiana del parco e la raccolta dei rifiuti.

#Riparazione delle panchine: riparare o sostituire le panchine rotte.

#Installazione di nuove attrezzature: installare nuove attrezzature giochi e sostituire quelle rubate o rotte.

#Cura del verde: prendersi cura del prato e delle aree verdi

Installazione #Telecamere #video #sorveglianza