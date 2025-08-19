Politica Manfredonia
Manfredonia, Parco Giochi abbandonato e degradato
Gentile Domenico La Marca – Sindaco del Comune di Manfredonia,
Mi rivolgo a Lei per segnalare la grave situazione del parco giochi nella zona del cimitero di Manfredonia. Purtroppo, questo spazio pubblico versa in condizioni di completo abbandono e degrado, rendendolo inagibile e pericoloso per i bambini e le famiglie che lo frequentano.
I problemi principali che ho riscontrato dalla video denuncia sono:
- #Giochi rotti e pericolosi: le attrezzature giochi sono rotte e rappresentano un pericolo per la sicurezza dei bambini.
- #Rifiuti e sporco: il parco è pieno di rifiuti e non viene pulito regolarmente.
- #Panchine rotte e pericolose: le panchine sono rotte e possono causare lesioni.
- #Altalene rubate e dondolo rotto: alcune attrezzature sono state rubate o sono rotte.
- #Verde prato inesistente: il prato è secco e non curato.
- #Presenza di cacca di cani ovunque: la mancanza di controllo sugli animali domestici sta creando problemi di igiene e salute pubblica.
- #Pessimo odore: la situazione generale crea un ambiente insalubre e poco invitante.
La prego di intervenire tempestivamente per risolvere questi problemi e rendere il parco giochi un luogo sicuro e accogliente per tutti. Sarebbe utile effettuare:
- #Manutenzione delle attrezzature giochi: riparare o sostituire le attrezzature rotte o danneggiate.
- #Pulizia regolare: garantire la pulizia quotidiana del parco e la raccolta dei rifiuti.
- #Riparazione delle panchine: riparare o sostituire le panchine rotte.
- #Installazione di nuove attrezzature: installare nuove attrezzature giochi e sostituire quelle rubate o rotte.
- #Cura del verde: prendersi cura del prato e delle aree verdi
Installazione #Telecamere #video #sorveglianza
- #Controllo degli animali domestici: garantire che gli animali domestici siano controllati e che i proprietari raccolgano i rifiuti dei loro animali.
La ringrazio anticipatamente per l’attenzione che vorrà dedicare a questa segnalazione. Spero che il parco giochi possa essere ripristinato e reso un luogo piacevole per la comunità.
Cordiali saluti,
Giuseppe Marasco #Capogruppo #Consigliere #Comunale (Lega Salvini Premier Puglia Manfredonia)