Manfredonia, Parco Giochi abbandonato e degradato

Comunicato Stampa19 Agosto 2025
Comunicato Stampa19 Agosto 2025


Gentile Domenico La Marca – Sindaco del Comune di Manfredonia,
Mi rivolgo a Lei per segnalare la grave situazione del parco giochi nella zona del cimitero di Manfredonia. Purtroppo, questo spazio pubblico versa in condizioni di completo abbandono e degrado, rendendolo inagibile e pericoloso per i bambini e le famiglie che lo frequentano.
I problemi principali che ho riscontrato dalla video denuncia sono:

  • #Giochi rotti e pericolosi: le attrezzature giochi sono rotte e rappresentano un pericolo per la sicurezza dei bambini.
  • #Rifiuti e sporco: il parco è pieno di rifiuti e non viene pulito regolarmente.
  • #Panchine rotte e pericolose: le panchine sono rotte e possono causare lesioni.
  • #Altalene rubate e dondolo rotto: alcune attrezzature sono state rubate o sono rotte.
  • #Verde prato inesistente: il prato è secco e non curato.
  • #Presenza di cacca di cani ovunque: la mancanza di controllo sugli animali domestici sta creando problemi di igiene e salute pubblica.
  • #Pessimo odore: la situazione generale crea un ambiente insalubre e poco invitante.
    La prego di intervenire tempestivamente per risolvere questi problemi e rendere il parco giochi un luogo sicuro e accogliente per tutti. Sarebbe utile effettuare:
  • #Manutenzione delle attrezzature giochi: riparare o sostituire le attrezzature rotte o danneggiate.
  • #Pulizia regolare: garantire la pulizia quotidiana del parco e la raccolta dei rifiuti.
  • #Riparazione delle panchine: riparare o sostituire le panchine rotte.
  • #Installazione di nuove attrezzature: installare nuove attrezzature giochi e sostituire quelle rubate o rotte.
  • #Cura del verde: prendersi cura del prato e delle aree verdi

Installazione #Telecamere #video #sorveglianza

  • #Controllo degli animali domestici: garantire che gli animali domestici siano controllati e che i proprietari raccolgano i rifiuti dei loro animali.
    La ringrazio anticipatamente per l’attenzione che vorrà dedicare a questa segnalazione. Spero che il parco giochi possa essere ripristinato e reso un luogo piacevole per la comunità.
    Cordiali saluti,
    Giuseppe Marasco #Capogruppo #Consigliere #Comunale (Lega Salvini Premier Puglia Manfredonia)

Comunicato Stampa19 Agosto 2025
