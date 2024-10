Manfredonia: parcheggi a pagamento, “Assessori e Consiglieri dell’Amministrazione La Marca sono beneficiari di pass gratuiti”

“Abbiamo soluzioni da proporre alla società che gestisce i parcheggi. Soluzioni per abbassare assolutamente il costo degli abbonamenti e renderli più sostenibili alle nostre tasche”.

Era il 24 maggio scorso e con la massima sicumera il sindaco La Marca (allora candidato) si esprimeva sui social e testate giornalistiche a proposito del tema dei parcheggi a pagamento con la promessa di avere la celere soluzione ai vincoli capestro contenuti nell’affidamento per mano delle Commissione Straordinaria a novembre 2021, due giorni prima del ballottaggio che ha eletto sindaco l’Ing. Gianni Rotice.

Bene, a distanza di più di cinque mesi, l’Amministrazione La Marca ha trovato una soluzione, si, ma per le loro tasche e non quelle dei cittadini, al contrario di quanto sostenevano in campagna elettorale e nel corso della Consiliatura Rotice (dove l’allora sindaco, con una serrata interlocuzione era riuscito a rimodulare sensibilmente alcuni aspetti previsti originariamente).

Tanto più l’allora sindaco, pur potendo beneficiare e far beneficiare ad Assessori e Consiglieri di tale privilegio, rinunciò ((come accaduto per il compenso spettante per la carica ed ogni altro tipo di costo e rimborso spese) e fece rinunciare a tale privilegio per essere d’esempio ai cittadini, in virtù del principio che la legge è uguale per tutti.

Quindi, chiediamo pubblicamente alla società gestore del servizio se corrisponde al vero che Assessori e Consiglieri dell’Amministrazione La Marca sono beneficiari di pass gratuiti per i mezzi di loro proprietà (da utilizzare teoricamente per lo svolgimento delle loro funzioni; chi e come controllerebbe super partes l’eventuale abuso?).

Un inappropriato beneficio a cui ha immediatamente rinunciato il Consigliere di “Strada Facendo”, l’Avv. Vincenzo Di Staso, che nell’ultimo Consiglio comunale ha posto tutta una serie di perplessità su anomalie riguardanti proprio la questione delle “Strisce Blu”.

Invitando per coerenza e giustizia sociale a rinunciare a questo iniquo benefit, chiediamo all’Amministrazione La Marca se ed in che termini e con quali esiti ha interpellato la società gestore in merito alla rimodulazione delle tariffe.

Strada Facendo – Manfredonia