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Manfredonia-Paganese, l’eroe di giornata Hernaiz: “Siamo un grande gruppo”

Redazione15 Marzo 2026
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Manfredonia-Paganese, l’eroe di giornata Hernaiz: “Siamo un grande gruppo”

“Sono molto contento, è stata una bella partita. Mi godo la doppietta, ma soprattutto la vittoria” così il match winner Hernaiz ai microfoni del club dopo Manfredonia-Paganese 3-1, decisa da una sua doppietta.

“Lavoriamo ogni giorno per crederci, voglio ringraziare anche la Gradinata che ci dà un grosso sostegno per 90′. Da un po’ non facevo gol, ma sono molto contento per la squadra, siamo un grande gruppo. Ora dobbiamo avere i piedi per terra, pensare partita per partita e lavorare per salvarci: l’obiettivo è quello, ma speriamo di salvarci con qualche giornata di anticipo”.

Prossimo impegno a Fasano: “Sarà una partita molto tosta, ma noi ce la giochiamo con tutti”.

Redazione15 Marzo 2026
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