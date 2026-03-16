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Manfredonia-Paganese 3-1, Novelli non ci sta: “Il risultato non rispecchia quanto si è visto in campo”

“Il risultato non rispecchia quanto si è visto in campo, ma il calcio è questo”: così l’allenatore della Paganese al termine della sconfitta maturata sul campo di Manfredonia per tre reti ad una.

”Quando siamo passati in vantaggio, abbiamo avuto anche occasioni per il 2-0, rischiando poco o nulla” sottolinea “Abbiamo sbagliato qualche scelta ed il risultato è stato determinato da errori individuali”.

Anche qualche polemica arbitrale per il mister campano, ex della gara: “Due o tre decisioni discutibili, ma non dobbiamo innervosirci. Dobbiamo essere più forti di tutto”.