Manfredonia, orario di apertura al pubblico degli Uffici Demografici

IL SINDACO

Visto l’art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000, che dispone testualmente “Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”;

Richiamati:

l’art. 22, commi da 1 a 5, della Legge 23/12/1994 n. 724 recante “Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica” che ridefinisce la materia dell’orario di servizio e dell’orario di lavoro dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni con l’obiettivo di rendere le attività delle stesse funzionali alle esigenze degli utenti;

l’art. 26 comma 1 della legge 08/03/2000 n. 53, a norma del quale le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.

l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 maggio 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, con specifico richiamo alla lettera e), che contempla “l’armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione Europea”;

l’art. 29 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16.11.2022 che stabilisce che l’orario ordinario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico ed è articolato al fine dell’armonizzazione dello svolgimento dei servizi, con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 25/09/2024 è stato disposto di avviare un processo di innovazione dell’organizzazione del lavoro all’interno dei servizi demografici di questo Ente, con l’obiettivo di garantire un continuo miglioramento dei servizi da erogare all’utente. Tale obiettivo può essere perseguito con l’utilizzazione di nuovi modelli organizzativi, anche attraverso una nuova articolazione dell’orario di servizio, nonché attraverso una nuova articolazione dell’orario di apertura degli uffici al pubblico, in un disegno di modernizzazione della macchina amministrativa e di armonizzazione delle modalità e dei tempi di erogazione dei servizi pubblici con il settore privato e a livello europeo;

Dato atto, altresì, che con il medesimo atto è stato precisato che, ai sensi dell’art. 50 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, Sindaco avrebbe provveduto ad adottare un nuovo orario di apertura al pubblico degli uffici demografici, coerenti con il nuovo modello organizzativo approvato con il presente atto, teso ad armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Rilevato che, in funzione del miglior contemperamento tra le esigenze dei cittadini e la funzionalità degli Uffici, tenuto conto della progressiva informatizzazione di alcuni processi e, per conseguenza, del diverso afflusso dell’Utenza a sportello, è necessario garantire tempistiche più idonee alle richieste dell’utenza e all’espletamento delle istruttorie dei procedimenti amministrativi da parte della tecnostruttura, nello specifico per quanto attiene gli Uffici dei Servizi demografici siti presso Palazzo della Sorgente;

Considerato che le pubbliche amministrazioni, attraverso l’informatizzazione dei relativi servizi, possono garantire prestazioni di informazione anche durante gli orari di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione delle procedure, possono consentire agli utenti tempi di attesa più brevi e percorsi più semplici per l’accesso ai servizi;

Effettuata pertanto, una ricognizione generale dell’accesso dell’utenza agli Uffici demografici e valutata l’opportunità di riorganizzare l’orario di apertura al pubblico dei servizi al fine di assicurare la migliore funzionalità all’ente e garantire al contempo un’efficiente risposta alle necessità dei cittadini;

Ritenuto di adeguare l’articolazione dell’orario di apertura al pubblico degli Uffici demografici armonizzando l’espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti e nel rispetto dei carichi di lavoro;

Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G. C. n. 124 del 06/03/2008 e successive di modifica;

Sentito, in merito il Dirigente competente

DECRETA

Di adottare, in forma sperimentale, a decorrere dal giorno 1° novembre 2024, il seguente orario di apertura al pubblico degli uffici demografici presso Palazzo della Sorgente:

Uffici Giorni Orari Anagrafe/Carte d’identità Lunedì ore 10.00 – 13.00 Martedì ore 09-12.30 – 16.30-18.30 Giovedì ore 09.00 – 12.30 Certificazioni Lunedì ore 09.00-11.00 Mercoledì ore 09.00-11.00 Giovedì ore 09.00-11.00 Residenze Lunedì ore 09.00-11.00 Martedì ore 09.00-11.00/16.30-18.00 Mercoledì ore 09.00-11.00 Giovedì ore 09.00-11.00 Stato civile Lunedì ore 09.00-11.00 Martedì ore 09.00-11.00/17.00-18.30 Mercoledì ore 09.00-11.00 Giovedì ore 09.00-11.00 Venerdì ore 09.00-11.00 Elettorale Martedì ore 09.00-11.00/17.00-18.30 Giovedì ore 09.00-11.00

di precisare che gli orari e le modalità di ricevimento del pubblico potranno subire variazioni a seguito di eventuali necessità sopravvenute;

di demandare al Dirigente competente di provvedere, ove necessario, con ogni ulteriore atto di natura organizzativa e gestionale connesso con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001;

– di pubblicare il presente provvedimento:

all’Albo Pretorio;

sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione Trasparente;

sugli usuali canali di comunicazione istituzionale dell’ente;

di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente competente, alle RSU aziendali e alle OO.SS.

Manfredonia, 07.10.2024

IL SINDACO

dott. Domenico la MARCA