Manfredonia, oltre 100 ospiti per Hereditas

🔹Hereditas, evento patrocinato dal comune di Manfredonia, oggi conferma che la nuova strategia turistica impostata dall’amministrazione La marca inizia a dare i suoi primi frutti.

🔹Oltre 100 ospiti hanno visitato i nostri attrattori culturali confermando l’interesse di quel turismo di prossimità che ha ammirato chiese, musei, castello, ipogei e scavi zona anfiteatro il tutto durante una bellissima giornata di sole che ha previsto anche una degustazione di prodotti tipici, apprezzatissima dai partecipanti.

🔹Hereditas è un progetto che ci lascia un insegnamento: destagionalizzare i flussi turistici è possibile, grazie al nostro patrimonio culturale e al clima mite di cui gode la nostra città.

🔹Continueremo su questo percorso, promuovendo il nostro patrimonio e valorizzando l’intero territorio con una visione chiara che mira a riposizionare Manfredonia laddove merita di stare.

🔹L’evento è stato gratuito per i partecipanti, per questa ragione ringrazio tutti i volontari delle associazioni organizzatrici dell’evento e la Direzione regionale Musei Puglia per la disponibilità fornita.

Lo ha scritto su Facebook l’assessore al turismo di Manfredonia Francesco Schiavone