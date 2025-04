[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, occasione più unica che rara: battere il Brindisi al Miramare e sperare

Manfredonia contro Brindisi: la sfida salvezza si disputerà domenica al Miramare alle ore 15.

Per il Manfredonia è la sfida decisiva per sperare sia nella salvezza diretta, sia per la disputa dell’eventuale playout in casa.

Per il Brindisi, invece, è una missione disperata: vincere per sperare nei playout se la sestultima non fa il colpo grosso.