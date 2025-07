[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, nuovo piano casa: la Giunta Comunale formalizza la proposta di delibera

L’amministrazione comunica che con delibera della giunta comunale n. 143 del 30.06.2025 è stata formalizzata la proposta da sottoporre al Consiglio Comunale per il recepimento della legge regionale n. 36/23 che disciplina gli interventi di ristrutturazione edilizia, conosciuta meglio come “Nuovo Piano Casa”.

Dunque, è formalmente iniziata la procedura di variante urbanistica semplificata con cui il Comune di Manfredonia si conforma alle politiche regionali, incentivando la riqualificazione urbana e la modernizzazione del patrimonio esistente, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’efficienza energetica degli edifici.

Il Sindaco Domenico La Marca afferma: “Si tratta di un provvedimento di particolare importanza per il nostro territorio, in grado di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, incentivare la sostenibilità e l’efficienza energetica e sarà in grado di stimolare il settore delle ristrutturazioni con importanti ricadute in termini economici e occupazionali”.

L’assessore Giovanni Mansueto: “Si tratta di un provvedimento tanto atteso, poiché gli interventi di ristrutturazione edilizia miglioreranno la qualità abitativa e urbana, la sicurezza degli immobili e rappresenteranno un volano per l’economia locale, in grado di stimolare la ripresa del settore dell’edilizia, con nuova linfa per i professionisti, favorendo altresì la creazione di nuove opportunità di lavoro.

Di particolare importanza sono le previsioni dirette a promuovere e sostenere l’edilizia residenziale sociale nonché le previsioni di destinare la monetizzazione degli standard per la realizzazione di interventi di attrezzamento o riqualificazione di aree a verde urbano, forestazione e rinaturalizzazione nei comparti CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA9 e CB3. Trattasi, quest’ultima, di un’azione concreta che intende restituire dignità e decoro urbano ai residenti di questi quartieri che per troppi anni sono stati dimenticati”.

Ringraziamo per l’impegno, la professionalità e la dedizione l’Ufficio Tecnico del Comune di Manfredonia grazie al quale è stato possibile raggiungere, in breve termine, questo risultato che risulta essere tra i primi in Capitanata.