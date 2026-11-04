Politica Manfredonia
Manfredonia, nuovo Consiglio Comunale il 6 novembre
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Manfredonia, nuovo Consiglio Comunale il 6 novembre
Si comunica che il giorno 6 Novembre 2026 alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, si terrà il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria, per la trattazione del seguente
Ordini del giorno:
- APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 OTTOBRE 2026 – ART. 65 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- VARIAZIONE ALLE ANNUALITÀ 2026 – 2027 E 2028 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028;
- CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALL’ARTISTA FLORIAN LETTL;
- CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA DELLA CITTÀ DI MANFREDONIA AL MAESTRO FRANCO TROIANO;
- MOZIONE PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA RINALDI LILIANA AD OGGETTO: “CONDANNA DEGLI EPISODI DI VIOLENZA E DEI BLOCCHI ILLEGALI VERIFICATISI NEL CORSO DELLE RECENTI MANIFESTAZIONI, SOLIDARIETÀ ALLE FORZE DELL’ORDINE E INIZIATIVE A TUTELA DELLA SICUREZZA, DELLA LEGALITÀ E DELLA CIVILE CONVIVENZA”.