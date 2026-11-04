Politica Manfredonia

Manfredonia, nuovo Consiglio Comunale il 6 novembre

Redazione4 Novembre 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, nuovo Consiglio Comunale il 6 novembre

Si comunica che il giorno 6 Novembre 2026 alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, si terrà il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria, per la trattazione del seguente

Ordini del giorno:

  1. APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 OTTOBRE 2026 – ART. 65 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;
  2. VARIAZIONE ALLE ANNUALITÀ 2026 – 2027 E 2028 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028;
  3. CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALL’ARTISTA FLORIAN LETTL;
  4. CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA DELLA CITTÀ DI MANFREDONIA AL MAESTRO FRANCO TROIANO;
  5. MOZIONE PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA RINALDI LILIANA AD OGGETTO: “CONDANNA DEGLI EPISODI DI VIOLENZA E DEI BLOCCHI ILLEGALI VERIFICATISI NEL CORSO DELLE RECENTI MANIFESTAZIONI, SOLIDARIETÀ ALLE FORZE DELL’ORDINE E INIZIATIVE A TUTELA DELLA SICUREZZA, DELLA LEGALITÀ E DELLA CIVILE CONVIVENZA”.
Promo Manfredi Ricevimenti
Redazione4 Novembre 2026