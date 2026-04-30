Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, novità per la richiesta di suolo pubblico per attività commerciali e pubblici esercizi

A seguito della nuova organizzazione dei Settori dell’Ente, come definita dal nuovo funzionigramma, si comunica che il Servizio “Suolo Pubblico per Attività Commerciali e Pubblici Esercizi” è stato trasferito dal 6° Settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” al 1° Settore “Risorse Umane – Sviluppo Economico”.

In conseguenza di tale riorganizzazione, è stata aggiornata la modulistica da utilizzare.

È fatto obbligo, con decorrenza immediata, di utilizzare il nuovo fac-simile di domanda per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, predisposto ai sensi del Regolamento Comunale n. 14 del 14/04/2021, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale.

PRINCIPALI INDICAZIONI OPERATIVE

Destinatario:

Comune di Manfredonia

Pec: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it

1° Settore “Risorse Umane – Sviluppo Economico”

Servizio Suolo Pubblico

La domanda, in marca da bollo da € 16,00, completa di tutti i dati e degli allegati richiesti, dovrà essere presentata tramite PEC almeno 30 giorni prima della data di inizio dell’occupazione, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Comunale n. 14 del 14/04/2021.

Al momento del rilascio del titolo autorizzativo dovrà essere apposta una marca da bollo da € 16,00.

Ai sensi della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 29/08/2019, non potrà essere concesso il titolo autorizzativo in caso di morosità nei confronti del Comune (tributi o pagamenti pregressi).

Inoltre, si fa presente che il suolo pubblico non può essere occupato in alcun caso senza il preventivo rilascio del relativo titolo da parte di questa Amministrazione. In difetto, l’occupazione è da considerarsi abusiva, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e l’obbligo di immediata rimozione, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

(Le richieste incomplete o prive di allegati non saranno accolte)

Copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente, in corso di validità;

Planimetria firmata da tecnico abilitato, comprensiva del rilievo dello stato dei luoghi, dell’individuazione dell’area da occupare, degli ingombri quotati con relativa superficie in mq e dell’inserimento degli elementi di occupazione;

Dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la stabilità e la sicurezza delle strutture e degli elementi, mobili e non, oggetto della richiesta (quali chioschi, dehors, ombrelloni, fioriere, tavolini, sedie, ecc.);

Documentazione fotografica dello stato dei luoghi, sottoscritta da tecnico abilitato;

Visura camerale aggiornata;

Dichiarazione antimafia.



Allegati

Richiesta occupazione suolo pubblico