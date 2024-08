Manfredonia, Notte Bianca il 16 agosto

StrEat • la NOTTE BIANCA di Manfredonia • 16 Agosto

Un evento organizzato dall’Amministrazione comunale di Manfredonia.

Con la collaborazione delle attività del centro città, per vivere insieme una magica notte tra musica, cibo buono e shopping.

I locali del centro proporranno buona musica e degustazione di cibo e prodotti tipici. Seguici! A breve pubblicheremo la mappa con le location di musica e street food.

E, per tutta la serata, animazione per i più piccini per fare del 16 agosto la notte più frizzante del golfo!

Si ringraziano ConfCommercio Foggia e ConfEsercenti Foggia per la collaborazione.