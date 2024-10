Manfredonia-Nocerina, tre ex tra i molossi: due dei tempi della C

Manfredonia-Nocerina, tre ex tra i molossi: due dei tempi della C

Tre ex tra i molossi nel prossimo scontro al Miramare tra Manfredonia e Nocerina.

Il più suggestivo è sicuramente l’allenatore Raffaele Novelli: iniziò la stagione 2007/08 alla guida dei sipontini in Serie C1, nella famosa squadra con i sardi Sau, Burrai e Cossu, con Arigò, Frison, Bergamelli, Bortel, Franco, Pagliarulo e Rana.

Fu esonerato la vigilia di Natale del 2007 dopo 5 sconfitte consecutive (Pro Patria, Sassuolo, Hellas Verona, Ternana e Foligno) e sostituito da Andrea Pensabene. Ma quella squadra non si salvò e retrocesse in C2.

Nell’anno del fallimento dalla C2 giocò anche l’attaccante dei campani, Nicola Ferrari, che aveva come compagni di reparto Luppi e Carminati. Era la stagione 2009/10.

L’ultimo ex è Tomas Basualdo che giocò metà della scorsa stagione in Via San Giovanni Bosco, senza lasciare grossi rimpianti.