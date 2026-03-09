Muore a 26 anni Luciano Vairo per infarto, città in profondo cordoglio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia piange la prematura scomparsa di Luciano Vairo, 26 anni, morto improvvisamente a causa di un infarto. La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, lasciando sgomenti familiari, amici e conoscenti. Luciano viene ricordato da tutti come un giovane affettuoso e stimato nella comunità sipontina.

Una tragedia familiare

La perdita di Luciano riapre una ferita già dolorosa per la famiglia: anche il padre, Pasquale Vairo, custode del Pala Scaloria, era morto anni fa per un infarto. Questa circostanza rende ancora più drammatica la scomparsa del giovane, colpendo profondamente chi lo conosceva.

Cordoglio sui social e in città

Sui social network e nelle strade di Manfredonia, sono numerosi i messaggi di vicinanza e solidarietà alla famiglia Vairo. La comunità si è stretta attorno ai parenti, mostrando quanto Luciano fosse apprezzato e ricordato con affetto.

La città si unisce al dolore

La prematura scomparsa di Luciano Vairo ha toccato l’intera città di Manfredonia. I funerali saranno organizzati nei prossimi giorni e la comunità si prepara a dare l’ultimo saluto al giovane, partecipando al dolore della famiglia e ricordando il suo sorriso e la sua gentilezza.