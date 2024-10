Manfredonia – Monte Sant’Angelo: apertura di un McDonald’s?

A distanza di qualche decennio a Manfredonia potrebbe riaprire un McDonald’s: secondo le voci che si rincorrono in città il punto scelto dagli imprenditori per l’apertura del famoso ristorante-fast food sarebbe quello della Contrada Pace, frazione Macchia, nel Comune di Monte Sant’Angelo, già sede del Centro Commerciale del Gargano.

Ma, ad oggi, si tratta di voci e non vi è nessuna ufficialità.

In provincia di Foggia il noto marchio è già presente in quattro punti: tre nel capoluogo (Grandapulia, Mongolfiera e Corso del Mezzogiorno) e a Cerignola, in Via Nizza.