Manfredonia, Marasco via da Fratelli d’Italia, Lo Riso lo attacca: “Non pervenuto”

Marasco è andato via!

adesso che è andato via potrà parlarci del contributo che ha dato a Manfredonia oltre che parlarci sempre e solo delle auto rubate e cannibalizzate a Cerignola (come civilis) mentre della merda (così la chiama lui i liquami) versati nei torrenti.



Per il resto “non pervenuto” e siamo ansiosi di scoprire il suo interessamento politico per il territorio!



Vogliamo sapere da luglio ad oggi quante volte è venuto o passato per il circolo!?



Vogliamo sapere a quante riunioni di assemblea o direttivo ha partecipato.



Vogliamo sapere se ha mai utilizzato gruppi di lavoro messi a sua disposizione dal circolo di Manfredonia tra cui:

3 avvocati, 2 ex consiglieri, 2 commercialisti, 2 esperti sociali, 3 medici.



Mai presentatosi!

Ha sempre avuto contatti con il coordinatore provinciale

De leonardis seguendolo in quasi tutte le assemblee di congresso Fdi per tutta la provincia di Foggia e per finire sempre a disposizione il nostro on.le La Salandra per ogni richiesta o consiglio.

Probabilmente al sig. Marasco nonché Generale gli mancano i contatti con la Meloni, Trump, Putin, il Papa o altri potenti del mondo.



Buon viaggio sig. marasco nonche generale da chi ti ha dato la fiducia e adesso tradendo questa fiducia vai via portandoti i nostri voti (sei stato eletto con il quorum di tutti noi) e pensando di fare fortuna in altri schieramenti che scopriremo a breve!



Il coordinatore cittadino

Lo Riso Vincenzo