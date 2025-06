[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Marasco sulla Tari: “Il sindaco ritiri subito gli aumenti!”

Sulla TARI Tuona il Capogruppo Consigliere Comunale GIUSEPPE MARASCO

“Sulla Tari il sindaco ritiri subito gli aumenti o chiederemo una mobilitazione popolare”

Una scelta politica che penalizza i cittadini. Pronti alla mobilitazione popolare”. Il Capogruppo Consigliere Comunale GIUSEPPE MARASCO lancia l’allarme sulla TARI a Manfredonia e avverte: “Il sindaco ritiri subito il provvedimento o chiameremo i cittadini a raccolta”. Molti Sipontini stanno ricevendo in questi giorni le comunicazioni relative alla nuova modalità di calcolo della tassa rifiuti con aumento del 30% circa, la cosiddetta TARI, basata sul numero di conferimenti. Una novità che ha già acceso il dibattito e generato un’ondata di proteste, che punta il dito contro l’amministrazione comunale. “La TARI non è un obbligo di legge – sottolineano – ma una scelta politica. Una scelta che, tra l’altro, rende Manfredonia il primo Comune della provincia ad adottare questo sistema in questi termini. E c’è persino chi, in maggioranza, ne parla con orgoglio. A noi invece sorgono diversi dubbi: perché tutta questa fretta? E, soprattutto, a vantaggio di chi? ( nuovi mastelli)” Poi ci sono le questioni igieniche. Manfredonia ha chiesto all’ASL un parere sanitario prima di dire alla gente che deve tenersi la spazzatura in casa prima della raccolta, magari con 40° gradi. “Invece di premiare chi differenzia davvero, si penalizza chi apre il cassonetto più spesso. Ma il numero di aperture non dice nulla sulla quantità di rifiuti. Se butto una busta piccola ogni due giorni, pago più di chi butta un sacco gigante una volta alla settimana – ha continuato GIUSEPPE MARASCO – Che senso ha? Una tariffa può essere chiamata “puntuale” solo se si basa sul peso, non sul numero di aperture. Così com’è, è solo un nuovo balzello, e pure mal progettato. La vera raccolta differenziata funziona se c’è fiducia, collaborazione e premi per chi si impegna. Questa scelta, invece, rischia di far aumentare i costi, creare disservizi e addirittura incoraggiare comportamenti scorretti, come l’abbandono dei rifiuti. Noi abbiamo provato in tutti i modi a convincere l’amministrazione a tornare indietro, a premiare chi differenzia davvero e non chi “apre meno” il cassonetto. Ma non mi hanno voluto ascoltare, tanto per cambiare”.

Secondo GIUSEPPE MARASCO questo metodo si rivelerà inefficace, costoso e penalizzante per i cittadini. “Ma soprattutto, dimostra che si è pensato più a fare cassa che a migliorare il servizio ambientale – ha aggiunto MARASCO – L’ho detto più volte, la tariffa puntuale non porterà alcun vantaggio ai Manfredoniani e neppure all’ambiente. Ai Sipontini si porterà solo un balzello di dimensioni epiche. E poi anche nel contesto ambientale, perché non viene premiato ad esempio chi si è comprato un depuratore di acqua e quindi non produce alcun rifiuto legato alle bottiglie in pet.