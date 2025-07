[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Marasco: “Aprire le fontane pubbliche”

Aprire le fontane pubbliche in estate con il caldo torrido è importante per diversi motivi:

Rifresco e sollievo: le fontane pubbliche offrono un luogo di rifugio e sollievo dal caldo, permettendo ai cittadini di rinfrescarsi e rilassarsi. Prevenzione della disidratazione: l’accesso a fonti di acqua fresca aiuta a prevenire la disidratazione, soprattutto per le persone piu vulnerabili come anziani e bambini. Spazio pubblico: le fontane pubbliche diventano un punto di incontro e socializzazione per la comunita, favorendo la coesione sociale. Miglioramento della qualita della vita: l’accesso a spazi pubblici freschi e piacevoli migliora la qualita della vita dei cittadini durante i periodi di caldo estremo.

In generale, aprire le fontane pubbliche in estate è un modo per garantire il benessere e la salute dei cittadini durante i periodi di caldo torrido.

Giuseppe Marasco Capogruppo Consigliere Comunale