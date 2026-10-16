Attualità Manfredonia
Manfredonia, malore in Viale Kennedy: morto un uomo
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Manfredonia, malore in Viale Kennedy: morto un uomo
MANFREDONIA – Tragedia a Manfredonia, intorno alle ore 11, quando un uomo si è accasciato al suolo in Viale Kenney, dinanzi la Chiesa di Sant’Andrea, probabilmente a causa di un malore.
Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, ma non c’è stato nulla da fare: l’uomo era già deceduto.
Condoglianze ai familiari da parte della redazione.