Manfredonia, l’Under 17 qualificata ai quarti di finale regionali

💪🏻 La nostra Under 17, guidata da mister Telera, conquista una splendida vittoria per 2-1 contro il Trani PonteLama nello spareggio per la prima posizione, giocato sul neutro di Trinitapoli.

🐬 Decisivi i gol di Russo e Lamparella, che hanno regalato ai nostri ragazzi il successo e la qualificazione ai quarti di finale regionali!

💪 Bravi ragazzi, avanti tutta!