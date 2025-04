Manfredonia, “L’ex Lido Bagni Romagna luogo tranquillo per abbandonare rifiuti”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🛑 Manfredonia 12 aprile 2025

L’ex Lido Bagni Romagna luogo tranquillo per abbandonare rifiuti!!

👉 L’ex Lido Bagni Romagna, è soggetto a continui abbandoni illeciti di rifiuti, come testimoniano le svariate denunce delle Guardie Ambientali Italiane, con gli ultimi ritrovamenti. La legge italiana prevede specifiche responsabilità sia per l’autore dell’abbandono che per il proprietario del suolo. “L’articolo 192 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Codice dell’Ambiente) vieta espressamente l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. Chiunque viola questo divieto è tenuto a rimuovere i rifiuti e a ripristinare lo stato dei luoghi”.

👇Il proprietario del terreno può essere ritenuto responsabile in solido con l’autore dell’abbandono se la violazione gli è imputabile a titolo di dolo o colpa. La responsabilità del proprietario non è automatica, ma richiede che si dimostri una sua condotta negligente o omissiva, come la mancata adozione di misure preventive adeguate per evitare l’accesso non autorizzato al terreno. Queste misure non furono mai adottate, a dimostrazione, che neanche dopo l’abbandono illegale di tonnellate di rifiuti (Ecoballe) provenienti dalla Campania, con sequestro dell’area, l’ex Lido, è tuttora accessibile a tutti.

Se non vengono adottate, aggiunge Manzella, misure di sicurezza atto a impedire l’accesso al suo terreno, potrebbe essere considerato responsabile per l’abbandono dei rifiuti da parte di terzi.

“La giurisprudenza sottolinea che la negligenza del proprietario nel custodire e vigilare sulla propria proprietà può contribuire alla formazione di una discarica abusiva”.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane