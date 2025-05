[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, le undici interrogazioni del gruppo di Forza Italia

Abbiamo,in primo luogo,richiesto ed ottenuto un minuto di raccoglimento in ricordo di Giovanni Falcone,della moglie,degli agenti della scorta e di tutte le vittime innocenti di mafia

Poi, nell’esclusivo interesse della nostra Città,abbiamo sollecitato la giunta La Marca ad INTERVENIRE sui seguenti temi:

1)il futuro dell’Ase,sotto il profilo gestionale e dei lavoratori,che ancora attendono una stabilizzazione;

2)la sede del Museo del Mare,patrimonio culturale identitario di Manfredonia;

3)intitolazione del piazzale della villa comunale ai due concittadini tragicamente scomparsi il 30 agosto 2024;

4)installazioni di dissuasori della velocità sul Lungomare cittadino ed in Viale di Vittorio,trasformati di notte in piste di formula uno;

5)pessime condizioni igienico-sanitarie dell’immobile di via Don Minzoni,che stanno incidendo sulla qualità della vita dei concittadini residenti in quell’area;

6)ripristino del funzionamento degli impianti semaforici dell’Intersezione stradale tra Viale di Vittorio e via Tratturo del Carmine,per tutelare i cittadini ed i ragazzi degli istituti scolastici presenti in quella zona;

7)programmazione delle attività musicali nel pieno rispetto dei residenti,per sostenere le ragioni dei cittadini;dei titolari delle attività e dei nostri giovani;

8)rafforzamento della capacità informativa dei servizi sociali a beneficio dei diversamente abili;

9)interventi per evitare gli allagamenti delle strade in occasione dei temporali(da ultimo il lungomare);

10)clausole sociali nei contratti pubblici, affidati dal comune, per favorire l’occupazione dei nostri giovani e dei diversamente abili;

11)rivisitazione del disciplinare per l’assegnazione in proprietà delle aree destinate ad edilizia residenziale pubblica nei comparti, per incrementare soluzioni socialmente apprezzabili.

Noi siamo sempre pronti a garantire lo sviluppo e le esigenze della comunità

I consiglieri comunali di Forza Italia