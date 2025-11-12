Politica Manfredonia
Manfredonia, lavori al Senior Park non ripresi. Ugo Galli: “Promesse non mantenute”
Il Senior Park e le promesse non mantenute
Per arrivare qui ho fatto uno slalom tra rami da scansare e sconnessioni sul marciapiede.
Qui doveva esserci uno spazio per tutti; invece è fermo da tempo.
Tre settimane fa, nel consueto video, il sindaco annunciava la ripresa dei lavori di completamento entro la settimana: nulla di tutto questo è accaduto
Intorno, marciapiedi impraticabili: rami bassi, alberi non potati, percorsi a ostacoli.
I bollettini non bastano: servono fatti.
Chiedo tempistiche ufficiali per il completamento e la manutenzione immediata del verde.
Lo scrive sui social Ugo GALLI