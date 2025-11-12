Politica Manfredonia

Manfredonia, lavori al Senior Park non ripresi. Ugo Galli: “Promesse non mantenute”

Comunicato Stampa12 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, lavori al Senior Park non ripresi. Ugo Galli: “Promesse non mantenute”

Il Senior Park e le promesse non mantenute

Per arrivare qui ho fatto uno slalom tra rami da scansare e sconnessioni sul marciapiede.

Qui doveva esserci uno spazio per tutti; invece è fermo da tempo.

Tre settimane fa, nel consueto video, il sindaco annunciava la ripresa dei lavori di completamento entro la settimana: nulla di tutto questo è accaduto

Intorno, marciapiedi impraticabili: rami bassi, alberi non potati, percorsi a ostacoli.

I bollettini non bastano: servono fatti.

Chiedo tempistiche ufficiali per il completamento e la manutenzione immediata del verde.

Lo scrive sui social Ugo GALLI

Comunicato Stampa12 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©