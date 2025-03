[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, l’assessora Valentino alla “Key – The Energy Transition Expo” di Rimini

L’Assessora all’Ambiente del Comune di Manfredonia, Mariarita Valentino, ha partecipato alla “KEY – The Energy Transition Expo”, tenutasi presso il Rimini Expo Centre, un appuntamento di riferimento per le innovazioni nel settore energetico e ambientale.

Durante l’evento, l’Assessora ha approfondito tematiche cruciali legate alle Comunità Energetiche Rinnovabili e all’agrivoltaico, due elementi chiave per una transizione sostenibile che guarda al futuro del territorio di Manfredonia. La creazione di Comunità Energetiche, infatti, rappresenta un’opportunità concreta per il coinvolgimento attivo dei cittadini nella produzione e condivisione di energia rinnovabile, con significativi benefici ambientali ed economici. L’agrivoltaico, invece, offre soluzioni innovative per integrare la produzione di energia da fonti rinnovabili con l’attività agricola, un aspetto di grande rilievo per il nostro territorio.

“La transizione ecologica non è più un’opzione, ma una necessità. Manfredonia sta sviluppando progettazioni ambiziose in materia di sostenibilità e innovazione energetica, e partecipare alla ‘KEY – The Energy Transition Expo’ è stato fondamentale per acquisire strumenti e conoscenze utili a guidare questo processo. Le Comunità Energetiche e l’agrivoltaico rappresentano soluzioni concrete per una crescita sostenibile, in cui cittadini e imprese possano essere protagonisti del cambiamento. La nostra città ha un enorme potenziale e dobbiamo essere pronti a cogliere ogni opportunità per renderla un modello di innovazione e rispetto ambientale”, ha dichiarato l’Assessora Valentino.

Si sottolinea, inoltre, che la partecipazione dell’Assessora all’evento è avvenuta interamente a proprie spese, senza alcun impatto sulle casse comunali. Una scelta di responsabilità che testimonia il forte impegno personale nel promuovere il tema della transizione ecologica e delle energie rinnovabili, nella consapevolezza che le conoscenze acquisite potranno tradursi in progettualità concrete per il futuro della città.

Un impegno che non si esaurisce con questa esperienza, ma che proseguirà con un costante lavoro di approfondimento e confronto con esperti del settore, enti e cittadini, affinché Manfredonia possa affrontare le sfide della sostenibilità con strumenti adeguati e strategie innovative.